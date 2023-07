Canosa: Nuovo regolamento comunale per l’arredo urbano e dehors

Il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia , in seduta monotematica, lo scorso 5 luglio, ha approvato all'unanimità ilSi tratta di uno strumento giuridico fondamentale volto a disciplinare la corretta gestione degli spazi pubblici e degli arredi urbani. L'approvazione del nuovo Regolamento dimostra come sia in itinere quel processo di cambiamento e ammodernamento della nostra città promesso all'atto di insediamento dell'attuale Amministrazione Malcangio.Grande soddisfazione da parte dell'assessore alle attività produttive, dottoressapromotore della delibera consiliare: "E' stato importante intervenire sul precedente Regolamento perché ritenevamo che l'Ente e la sua azione amministrativa dovesse sapersi evolvere dando una risposta concreta alle nuove istanze provenienti dagli esercenti"."Abbiamo cercato – continua- di definire uno strumento capace di coniugare l'esigenza di tutela della città con il suo patrimonio storico-culturale, grazie all'apporto della Soprintendenza che ha condiviso ogni fase di analisi e revisione del Regolamento da noi presentato. Abbiamo apportato, inoltre, significative novità nella fruizione degli spazi pubblici in termini di ampliamento e collocazioni. Tra queste,con un notevole aumento della superficie occupabile da parte delle attività commerciali di somministrazione, di incentivare il fare impresa nel nostro centro storico e diTutto ciò a vantaggio dei cittadini e di chi vorrà investire nelle zone interessate, facendo cambiare volto alla nostra Canosa rendendola più viva e anche più sicura.""Sono grata a tutti gli attori che hanno contributo a questo risultato. È stato uno straordinario lavoro di squadra che ha visto tutti coinvolti: dalle Associazioni di Categoria, agli Ordini Professionali di Ingegneri e Geometra, agli Uffici Comunali e alla Polizia Locale. In particolare, ringrazio il Consigliere comunale Vito Gaeta il cui contributo tecnico è stato fondamentale per il conseguimento dell'esito raggiunto. Desidero, infine, fare un plauso a tutti i consiglieri capaci di operare all'unisono e raggiungere l'unanimità nella votazione per l'adozione del Regolamento. Una prova di grande maturità e senso di responsabilità che ci ripaga degli sforzi fin qui fatti e che non può che aiutare la città nel suo cammino di crescita diffusa. Avevamo promesso di essere al vostro fianco – conclude l'assessore- e lo stiamo dimostrando. Buon lavoro a tutti e buona estate!"