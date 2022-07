Canosa. Nuovo look per gli eventi estivi

L'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia rende noto che, alla luce delle manifestazioni previste per l'Estate Canosina e dell'approssimarsi della Festa Patronale che comporterà un notevole afflusso di cittadini presso quei luoghi di maggior interesse turistico-culturale, ha provveduto ad effettuare appositi interventi manutentivi volti al ripristino delle pavimentazioni del Viale interno della Villa Comunale, nel tratto compreso fra l'ingresso principale e quello secondario posto in via Bovio, e di piazza Roma nella Borgata Loconia. Obiettivo dell'intervento quello di garantire un utilizzo ed una percorribilità adeguata ed in sicurezza della cittadinanza a seguito di alcune condizioni di criticità riscontrate.