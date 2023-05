Canosa:  "Next Step: il futuro dopo la scuola"

Sicuramente una mattinata diversa quella che ha impegnato i ragazzi all'Auditorium dell'IISS "L. Einaudi" di Canosa di Puglia lo scorso mercoledì 24 maggio 2023. L'intento di "Next Step: il futuro dopo la scuola", conferenza tenutasi nell'ambito del service Distrettualeera difatti quello di instradare e dare suggerimenti ai giovani che si avviano non solo nella prosecuzione del percorso di studi, ma anche direttamente nell'ambito del lavoro post-diploma. Lapalissiano rimarcare quanto l'attenzione alle Nuove Generazioni sia annoverabile tra i principali obiettivi del Rotary, di cui rappresenta una delle vie d'azione. Il Club di Canosa impiega su questi temi le proprie energie ormai da diverso tempo, con continuità di anno in anno, al fine di arricchire le risorse relative alla comunità in cui si agisce.presidente di Club, nei suoi saluti ha voluto spronare i ragazzi ad un miglioramento continuo e sulla stessa linea motivazionale ha continuat, già presidente e delegato per il Rotaract nell'occasione (in sostituzione di Giuseppe Vitrani).imprenditore lucano, membro della commissione coordinatrice del service e Governatore designato del Distretto 2120, in collegamento da remoto non si è limitato a descrivere l'opera del Rotary in tale ambito, ma ha ripercorso la propria gavetta trentennale. Ultima ma non ultima in questa lista, la Dirigente Scolastica dell'Istituto ospitante,ha invece incentrato l'intervento sull'importanza del passaggio dal mondo scolastico a quello del lavoro.L'esperienza degli imprenditori locali, però, ha sicuramente destato maggiore curiosità tra i presenti, stimolando ad un successivo dibattito:Responsabile di Filiale dell'Agenzia per il lavoro Staff S.p.A., ha consigliato - in virtù delle sue competenze - i metodi migliori per emergere durante un colloquio o nel presentare un curriculum vitae. Peter Schirone (1946 s.r.l. e Schirone Optical Group s.r.l.) eApulia Food s.r.l) hanno presentato le loro imprese, rendendosi disponibili anche ad aprire le sedi a studenti ed insegnanti. Entrambi hanno incoraggiato gli ascoltatori ad inseguire passioni ed interessi di ciascuno, senza dimenticare come sacrificio e impegno possano portare, anche dal nulla, a conseguire grandi risultati.È stata, dunque, l'ennesima dimostrazione pratica atta a presentare - tra l'altro con la partecipazione di una rappresentanza di Giunta e Consiglio comunale di Canosa - eccellenti realtà capaci di creare occasioni, regalare speranze e garantire un futuro, fondato sul Lavoro come da Costituzione, a chiunque creda nel territorio su cui operano.