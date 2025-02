Canosa: modalità di ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, in caso di assenza

Per tutti coloro che non sono presenti all'interno del proprio domicilio al momento della consegna dei nuovi sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, iniziata alo scorso 3 febbraio, gli incaricati dell'Impresa Sangalli lasciano un avviso inerente le successive modalitร di ritiro. ๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ, ๐—ถ๐—น ๐˜๐—ถ๐˜๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ง๐—”๐—ฅ๐—œ ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—น ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ๐—ผ๐—ด๐—ป๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐ŸŽ๐Ÿ–:๐ŸŽ๐ŸŽ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿ๐Ÿ‘:๐ŸŽ๐ŸŽ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐˜€๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—น'๐—˜๐˜ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—น๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ถ๐—ป ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฃ๐˜‚๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฎ n.๐Ÿ๐Ÿ, nei pressi ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ผ. ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ, ๐—น๐—ผ ๐˜€๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฎ ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ. Il delegato, oltre a presentarsi munito di documento d'identitร , deve debitamente compilare in tutte le sue parti ๐—ถ๐—น ๐—บ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐—น๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น'๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น'๐—ฎ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ผ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ, che รจ possibile trovare anche sul sito. Per ulteriori informazioni, รจ possibile contattare il numero verde 800 223 301 o scaricare il modulo dal sito