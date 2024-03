Canosa: Limitazione della libertà di espressione su un canale istituzionale

La consigliera comunale di opposizionein una nota ha scritto che in data 21 marzo ha inviato al Sindaco di Canosa di Puglia un'interrogazione riguardo al blocco dei commenti sulla pagina Facebook istituzionale. Nella stessa si rivolge con fermezza e determinazione aiper informarvi che come rappresentante e voce della nostra comunità, ho espresso con chiarezzaLa pagina Facebook del Sindaco, utilizzata con l'indirizzo mail istituzionale del Comune di Canosa, dovrebbe essere uno spazio aperto al dialogo non un ambiente censurato in cui le voci dei cittadini vengono soffocate. Ho sottolineato al Sindaco che la limitazione dei commenti va contro i principi fondamentali di trasparenza e partecipazione democratica che dovrebbero guidare l'azione dell'amministrazione. Inoltre, ho messo in discussione se tale comportamento sia degno di un sindaco che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, senza distinzioni. Ho chiesto al Sindaco di rispondere a queste domande cruciali e di fornire una spiegazione chiara e coerente riguardo alle motivazioni dietro questa decisione. Non accetteremo compromessi sulla libertà di espressione. Siamo qui - conclude la consigliera comunaleper difendere i vostri diritti e per garantire che la voce di ogni cittadino di Canosa di Puglia sia ascoltata e rispettata. La vostra voce conta».