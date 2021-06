Canosa: le bellezze della grotta

"La grotta meravigliosa lascia il segno in tutti i visitatori che vengono ad ammirarla! Lei ammalia con il suo fascino, con i suoi misteri, con i suoi dettagli e con le sue cicatrici!" - Riferiscono i promotori ed organizzatori delle visite con il(guida autorizzata) dellain prima fila ad accompagnare nelle escursioni sotterranee, tra le più spettacolari per l'estate 2021. Strati di storia e di architettura interessante si trovano sotto la superficie di- "Nessuno se la aspetta e tutti rimangono esterrefatti dinanzi alla bellezza verace e autentica di questo luogo nascosto nel sottosuolo di Canosa di Puglia, infatti, anche dopo averla visitata, le persone ammettono di rimanere soprese e quasi di non credere ai propri occhi." - Concludono entusiasti gli organizzatori che annunciano le prossime date in calendario :Necessaria assolutamente la prenotazione all'utenza telefonicaattiva per ulteriori informazioni Per le visite nella grotta in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-covid sono consigliate scarpe da trekking, giacca impermeabile, binocolo, torcia elettrica, borraccia e macchina fotografica per immortalare le bellezze nascoste all'interno di un luogo inaspettato che non si può raccontare ma soltanto vivere di persona!