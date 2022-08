Ferragosto a Canosa: Gli inediti sotterranei di Palazzo San Quirico

Le visite dellesuscitano curiosità ed interesse. «Una nuova avventura nel ventre della terra. – Annuncia il programma diper la visita di- Questa volta ancora più in profondità e per un'estensione gigantesca, esploreremo una storia millenaria, dall'epoca romana. Dopo aver visitato le antiche cave di tufo dell'I-II secolo d.C. visiteremo il criptoportico dell'Abbazia di San Quirico, fondata da San Sabino nel VI secolo d.C.». L'appuntamento è fissato allediper l' incontro indove la guidaaccoglierà i turisti per condurli in questi maestosi sotterranei con la visita anche ad un Museo di Civiltà contadina. «Occasione da non perdere per ammirare il fascino delle cavità Papagna dove natura, storia, tradizioni, fede e arte s'incontrano e si fondono in un insieme unico e straordinario.» .E' attiva l'utenza telefonicaper le prenotazioni e ulteriori informazioni sulle visite guidate.Riproduzione@riservata