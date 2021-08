Canosa: la tradizione degli altarini di strada

Si rinnova la tradizione degli altarini di strada in occasione dellacon gli allestimenti effettuati in queste ore da parte di devoti. "Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul duo capo una corona di 12 stelle" (Apocalisse 12,1) Evoca così il manifesto ", allestito in, visitabile nei giorni 14 e 15 agosto 2021. Il programma annuncia che il sabato 14 e la domenica 15 alle ore 22,00 sarà recitata la preghiera del rosario.In loco c'è anche una edicola votiva della Famiglia Caputo a devozione dellaLa nicchia illuminata a led ha le seguenti dimensioni: altezza cm 84; larghezza 43 cm e profondità cm 22.è riprodotta su una tavola di legno,all'interno della nicchia, in riferimento all'originale di stile bizantina, proveniente dall'Oriente come la descrive nel '700 il:« I canosini (La) salutano con venerazione come quelli che ricorrono a lei nelle loro difficoltà, eccezionalmente da Dio, per intercessione di Maria invocata e venerata in quella Icona così antica, ottengono grazie… ed elevano pubbliche preghiere recando in processione l'immagine della SS. Vergine chiamata della Fonte». Ai piedi dell'edicola un' iscrizione riporta "in ricordo di un pellegrinaggio a Roma divicario della Cattedrale di San Sabino, che invita i tanti giovani che di sera frequentano questa strada a rivolgere lo sguardo a Lei per affidare la loro giovane vita.