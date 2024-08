Canosa: la Madonnina 'vandalizzata' tornerà nel Parco “Regina della Pace”

La cura del verde pubblico e la relativa manutenzione non possono che rappresentare, all'interno del tessuto urbano, il livello di decorosità e presentabilità della. "Tenuto conto delle criticità analizzate", al fine di migliorare la vivibilità della zona di Canosa Alta ed in continuità con gli interventi già realizzati, proseguono anche all'interno del" in zona 167, i lavori di manutenzione del verde pubblico che mirano a tutelare l'ambiente e la salute pubblica. All'interno dello stesso parco, sono statiche nuoce alla salute di famiglie, bambini e anziani che frequentano l'area. Inoltre, nei prossimi giorni,E' in programma, inoltre, lagentilmente offerte dall'azienda "Fratelli Paradiso" che "cogliamo l'occasione per ringraziare".«Tutti i nostri sforzi, senza la collaborazione dei cittadini – dichiara l'Assessore alla Manutenzione e al Verde Pubblico– rischiano di essere gettati al vento se atti vandalici o comportamenti errati continueranno ad essere reiterati. Occorre senso civico ed amore per la città. La cura del verde pubblico e la decorosità sono uno dei nostri bigliettini da visita, occorre evitare atti vandalici come quelli che hanno interessato la fontana in via Varrone angolo via Alcide Gasperi e la staccionata che circonda proprio Parco "Regina della Pace", opere queste entrambe vandalizzate a distanza di poco tempo». Mentre, - proseguono, come da cronoprogramma,- iche stanno interessando diverse zone della città di Canosa di Puglia. Ad essere coinvolte, nello specifico, il prolungamento di via Giovanni Falcone, la villetta in zona Torre Caracciolo "Sir Robert Baden-Powell" e via Cagliari. «Gli interventi, già in calendario – conclude l'Assessore alla Manutenzione e al Verde Pubblico- continueranno nei prossimi giorni, nella speranza che la civiltà ed il rispetto possano prevalere su una serie di numerosi atteggiamenti sbagliati che altro non fanno che ledere l'immagine di Canosa e della cittadinanza tutta».