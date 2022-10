Canosa: "Io non rischio", buone pratiche di protezione civile

Non sono passati inosservati gli stand allestiti ed animati dal personale dell, testimonial dila campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, promossa e organizzata dalin collaborazione con INGV, ANPAS, ReLUIS e Fondazione CIMA. Informazione, prevenzione, consapevolezza del rischio, cura del territorio e diffusione delle buone pratiche di protezione civile. Focus sui temi della campagnache dal 2011 punta a stimolare il ruolo attivo della cittadinanza nel processo di riduzione del rischio che l'nello scorso week end ha sostenuto e promosso con i suoi volontari attraverso l'approfondimento sulle conoscenze distribuendo brochure informative tese a diffondere una consapevolezza che può contribuireL'Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, ma l'esposizione individuale a ciascuno di essi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l'adozione di alcuni semplici accorgimenti.Il cappello giallo, "lo stesso colore del sole, dell'ottimismo, della visione positiva delle cose", sotto il quale ogni rischio naturale è stato illustrato e raccontato dai volontari dell'ai cittadini che hanno appreso e si sono approcciati alle buone pratiche per minimizzarne l'impatto su persone e cose.è una campagna di comunicazione ancora attiva, infatti dopo le iniziative svoltesi nelle giornate del 15 e 16 ottobre scorse, in Piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia, sta proseguendo sui social con indicazioni e informazioni più importanti sui rischi che interessano il territorio dell'Italia e sulle norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo un evento. La peculiarità della campagnaè quella tra le altre di avvicinarsi alla cultura della prevenzione, attraverso le buone pratiche di protezione civile sui rischi naturali che colpiscono il territorio.