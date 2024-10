Canosa: Individuazione di organismi interessati all’organizzazione e gestione di servizi socio-educativi territoriali

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia, con nota del 6 maggio 2024 ha comunicato l'intenzione di finanziare, anche per il 2024, i comuni italiani per lo svolgimento di attività socio-educative in favore dei minori. Da quanto premesso, ilin attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 02/09/2024, intende sollecitare le manifestazioni di interesse, da parte di organismi disponibili a realizzare, potenziare e gestire la realizzazione di attività educative, ludico, ricreative, sportive, aggregative e di supporto scolastico in favore dei minori residenti nel Comune di Canosa, di età compresa tra i 3 e i 17 anni, nel periodo tra il 4 novembre 2024 e il 15 dicembre 2024, mediante l'emanazione di un Avviso Pubblico. I soggetti interessati devono inviare la domanda di partecipazione, unitamente al progetto all'indirizzo PEC: sociale@pec.comune.canosa.bt.it entro e non oltre domenica 27 ottobre 2024 alle ore 24:00. I documenti utili alla presentazione della domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia.