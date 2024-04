Canosa: Incidente stradale perde la vita un giovane centauro

Non si arresta laSulla vecchia strada che daconduce a Minervino Murge ha perso la vita un giovane di Andria, di 22 anni. Le prime fonti riferiscono che la vittima era alla guida di una moto di cui avrebbe perso il controllo finendo contro un albero. Il giovane è deceduto sul colpo. Ad chiamare i soccorsi è stato un suo amico in moto che viaggiava sulla stessa strada. E' intervenuta la Polizia di Stato per i rilevamenti del sinistro mortale .