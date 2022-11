Canosa: Inaugurazione Albergo Diffuso “Al Borgo Ritrovato”

Si terrà, domenica 20 novembre alle ore 16:00 l'inaugurazione dell'Albergo Diffuso "Al Borgo Ritrovato" di Canosa di Puglia,i n via Rocco Sassani. Fortemente voluto dall'associazione "Heaven Aps", quest'ultima da due anni a questa parte si contraddistingue per dedizione ed impegno volti alla valorizzazione sociale e culturale della città. Partecipando a tal fine al bandoemesso dalla Regione Puglia ha fatto sì che l'Albergo Diffuso diventasse realtà anche a Canosa nel rispetto del contesto storico e culturale del rione Castello con una presentazione alla città dei primi due immobili. L'inaugurazione si svolgerà alla presenza del Coordinatore della zona Pastorale di Canosa Mons. Felice Bacco e alla presenza del Sindaco, dott. Vito Malcangio e dell'Amministrazione Comunale. Alla cerimonia parteciperanno il Consigliere Regionale Francesco Ventola e i Dirigenti Scolastici degli Istituti di Secondo Grado quali prof. Gerardo Totaro del Liceo Scientifico "E. Fermi", la prof.ssa Brigida Maria Caporale dell' I.I.S.S. "L. Einaudi" che curerà il servizio di accoglienza con una rappresentanza di studenti e il Dirigente Scolastico prof. Ruggiero Isernia dell' I.I.S.S. "Dell'Aquila-Staffa" di San Ferdinando di Puglia con i propri studenti che, per l'occasione, indosseranno la moda popolare. Obiettivo principale dell'associazione sarà quello di incrementare la presenza di turisti ed escursionisti nella città tramite l'offerta di pacchetti turistici volti alla valorizzazione del territorio, dei prodotti e delle risorse storiche, artistiche e culturali. Per l'occasione verranno consegnati al Sindaco Malcangio i souvenirs realizzati da un'artista pugliese, nonché main partner del progetto, che con la sua associazione "Verderamina" da anni valorizza la cultura e le tradizioni pugliesi attraverso l'arte della ceramica. Il programma prevede il taglio del nastro alle ore 16:00 a cui seguirà la benedizione dei locali mentre alle ore 17:30 inizierà la festa popolare negli spazi antistanti l'immobile e per l'occasione inibiti al traffico veicolare, allietata dai "Briganti Montesi", gruppo folk di musica popolare di Montescaglioso. La cittadinanza è invitata.