Canosa: Inaugurata la sede dell'A.N.P.A.N.A

In occasione della scorsa domenica l'A.N.P.A.N.A. ha inaugurato la sede in Via Guglielmo Oberdan n. 30 alla presenza delle autorità cittadine. "L'A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) da oggi ha una nuova casa nella nostra città." - Ha dichiarato il sindaco di Canosa di Puglia, Roberto Morra: - "Sono particolarmente felice per l'inaugurazione di questo nuovo presidio. Il ruolo del volontariato, oggi, è importante ed insostituibile ed è un dono prezioso per tutta la collettività. Ed in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato è doveroso ringraziare tutte quelle donne e quegli uomini impegnati ogni giorno nell'aiutare il prossimo senza mai chiedere nulla in cambio. L'impegno dei volontari, specie nelle situazioni più difficili, è fondamentale ed è impossibile non ricordare il grande lavoro svolto dalle associazioni di Protezione Civile nel corso dell'emergenza pandemica dove li abbiamo visti sempre in prima linea nell'aiutare i più bisognosi e senza far mai mancare loro un sorriso. Un patrimonio di altruismo e solidarietà- ha concluso il sindaco Morra- che ha sviluppato un forte senso di comunità e di cui dovremmo essere sempre grati." Le Guardie, agenti volontari muniti di decreto prefettizio, prestano la loro opera a titolo volontario e gratuito per effettuare idonea vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla salvaguardia degli animali, della natura e dell'ambiente;