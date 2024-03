Canosa: In scena “Attori per Caso” con “Basta il pensiero”

Ultimo appuntamento per la quinta Edizione delorganizzata dalla Compagnia Teatrale "Teatro Nuovo", in collaborazione con la Pro Loco Canosa e sotto il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e dell'Assessorato agli Eventi del Comune di Canosa di Puglia. Domenica 17 marzo, al teatro comunale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia andrà in scena la compagnia teatraleconTre storie che si intrecciano grazie alle complesse e contrastanti personalità dei tre protagonisti interpretati da. Un testo comico in cui il divertimento non sottrae spazio a spunti di riflessione. Il tutto parte da una domanda. Quante volte, nella propria vita, si è mittenti o destinatari della fraseQuesta frase, in realtà, è un alibi per sollevarsi da uno stato di disagio. Perché anche una situazione apparentemente semplice come la scelta di un regalo può essere causa dell'ansia, uno degli stati d'animo più comuni tra le persone e considerato dall'Oms il male del secolo. Lo spettacoloè scritto e diretto dacon musiche originali del Maestro Roberto Marino. Ingresso ore 19,00,, mentre sono attive le utenze telefonicheper ulteriori informazioni e prenotazioni.