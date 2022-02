Canosa: "In meno di cinque anni è stato creato un parco progetti del valore di decine di milioni di euro"

Dopo aver espressoper il rinnovato impegno istituzionale,ancora alle prese con la pandemia e con alle porte le prossime sfide legate al PNRR. Buon lavoro Presidente""" Ilha scritto in un post su Facebook: """Qualche mese fa confidai alle persone a me più vicine che avrei terminato il mandato elettorale e sarei ritornato ad occuparmi dei miei interessi personali: la mia famiglia e la mia professione. In fondo - ragionavo - il mio contributo alla città l'avevo dato e potevo ritenermi soddisfatto per aver mantenuto gran parte degli impegni presi con i miei concittadini nel 2017. Il lavoro realizzato è il frutto di sacrifici intrapreso con la collaborazione di tanti e diretto in un'unica direzione: l'esclusivo interesse della collettività.In meno di cinque anni è stato creato un parco progetti del valore di decine di milioni di euro. Di questi progetti gran parte sono stati già finanziati.. Nessuno in passato era riuscito a fare di più e questo ancor prima che vengano assegnate le risorse del PNRR. Tutto questo è avvenuto nonostante metà del mandato è stato svolto in piena emergenza sanitaria da covid. Avevo immaginato di trascorrere l'ultimo scorcio del mio mandato a raccontare ai miei concittadini il lavoro svolto. Certo, sono ancora tante le questioni che attanagliano la città, tante le problematiche che aspettano di essere affrontate e risolte ma è importante continuare a lavorare su quelle che rivestono un grado di priorità maggiore. Non so esattamente quello che poi è accaduto. Forse la paura di veder vanificare il lavoro svolto, o forse il timore che Canosa potesse perdere l'importante opportunità delle risorse del PNRR: in fondo se siamo stati capaci meglio di chiunque altro ad attrarre tanti finanziamenti perché non dovrebbe accadere lo stesso con i fondi del PNRR?I canosini nel 2017 con il loro voto si sono assunti la responsabilità di farsi amministrare da un gruppo di comuni cittadini che lo hanno fatto mettendo da parte i loro interessi personali, lavorando solo per il bene comune.Se la scommessa era capire se dei comuni cittadini potessero amministrare la propria Città io credo che quella scommessa sia stata abbondantemente vinta .Rivolgo un appello a quanti sta a cuore il benessere e lo sviluppo della città di fare un passo avanti e dare il proprio contributo leale e disinteressato. Si può fare, lo abbiamo già fatto."""