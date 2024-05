Canosa: Il Cinema racconta il Mare

Il percorso didattico, in corso presso ilin collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Foscolo De Muro Lomanto" di Canosa di Puglia, l'IISS "Leontine e Giuseppe De Nittis" e il Museo di Storia Naturale di Foggia, con l'obiettivo di attivare azioni di diffusione della cultura scientifica e proporre un percorso partecipativo di conoscenza e alfabetizzazione oceanica, si arricchisce di un'altra importante fase che vede subentrare nel gruppo di lavoro, un importante e autorevole ente-partner: laDopo aver partecipato ad incontri scientifici presso la Community Library BiblioLab, escursioni naturalistiche in spiaggia, visite e attività didattiche al Museo di Storia Naturale di Foggia più di 250 alunni dell'IC Foscolo Lomanto di Canosa nei giorni2024 presso l'Auditorium della RSA "Palazzo Mariano" (Via San Leucio) di Canosa di Puglia, potranno conoscere il magico legame con il mare digiovane campione del mondo italo brasiliano di kitesurf per la categoria under 14, con la visione gratuita del filmProdotto dalla società di produzioni audiovisive "" di cui Toriello è fondatore e impreziosito dalla colonna sonora originale del compositore, il film è promosso con l'intervento della Fondazione Apulia Film Commission e Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, finanziato con le risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020.Con il film documentarioanche il cinema diventa così lo strumento per rafforzare la consapevolezza dell'importanza dell'oceano per il nostro pianeta e per portare avanti azioni positive per imparare a tutelare il mare e i suoi abitanti.Le iniziative della proposta sono volte ad introdurre anche il linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole come strumento educativo in grado di facilitare l'apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei percorsi curriculari. Oltre alle scienze, alla lettura, alle esperienze in spiaggia, il mare racconterà la sua bellezza ed importanza con il film che racconta la storia di un coraggioso bambino e delle onde che lui ama. Il lavoro cinematografico di Toriello si inserisce perfettamente nella proposta, in quanto non solo racconta una storia legata al mare ma mostra la bellezza e la magia delle sfide legate a sport acquatici ad impatto zero sulla natura.Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile questa entusiasmante evento in particolare laamministratore unico della RSA "Palazzo Mariano", che ha permesso di "portare il cinema" per alcune ore nella città di Canosa di Puglia.Ilalle ore 10,00, prima data prevista per la proiezione del film, annunciate le presenze di :ssessore della Cultura del Comune di Canosa di Puglia nonché referente sede associata di Canosa di Puglia IISS 'Leontine e Giuseppe De Nittis';Coordinatore Poli Biblio-Museali – Regione Puglia;Direttrice Polo Biblio Museale BAT - Regione Puglia; Fondazione Apulia Film Commission;Responsabile Progetto Ocean Literacy Poli BiblioMuseali Regione Puglia;Dirigente scolastica dell'IC "Foscolo De Muro-Lomanto";Insegnante Funzione Strumentale al PTOF;Regista;protagonista film.