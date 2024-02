Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso

Ildiin collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Foscolo De Muro Lomanto" di Canosa di Puglia ha in messo in atto una serie di incontri sulcon l'obiettivo di realizzare accoglienza, integrazione, intercultura, narrazione, diversità linguistica. L'iniziativa è curata dalla direttrice del Polo Biblio-Museale Bat, dottoressache sta avviando questo ciclo d'incontri presso la BiblioLab della Scuola Foscolo di Canosa di Puglia grazie alla collaborazione dell'insegnante Funzione Strumentale al PTOF –della scuola primaria dell'IC "Foscolo -De Muro Lomanto".Il progettonato nel 2015, è risultato vincitore del Bando Leggimi 0-6 2019 del Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura. Grazie al cospicuo finanziamento, l'Associazione italiana biblioteche (AIB), nata nel 1930 rappresenta le biblioteche e la professione di bibliotecario in Italia, ha potuto realizzare attività su tutto il territorio nazionale allo scopo di diffondere i principi ispiratori del progetto. La Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Poli Bibliomuseali, ha acquistato dall'AIB sei valigie, ciascuna con oltre 100 libri in 25 lingue diverse, donandole alle biblioteche capofila (Biblioteca la Magna Capitana di Foggia, Biblioteca N. Bernardini di Lecce, Biblioteca di Brindisi, Biblioteca P. Acclavio di Taranto, Biblioteca G. Bovio di Trani, Biblioteca "Carrassi-San Pasquale" Rete Colibrì di Bari) e rendendole disponibile al prestito sull'intero territorio pugliese.Il progetto, si rivolge alle famiglie con bambini delle più numerose comunità straniere del nostro paese promuovendo la consapevolezza dell'importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre, della narrazione e della diversità linguistica, tramite la diffusione dei libri per bambini nelle lingue maggiormente parlate nel nostro Paese. Il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse lingue d'origine e delle diverse situazioni di bilinguismo costituiscono il modo più efficace per favorire l'apprendimento dell'italiano, i percorsi educativi dei bambini e una migliore integrazione delle famiglie straniere. Mamma Lingua rappresenta l'opportunità di valorizzare le lingue e le culture delle famiglie straniere attraverso la conoscenza e la diffusione del patrimonio letterario e culturale destinato all'infanzia di ciascun paese.Lariferisce che "abbiamo in prestito la valigia, con il patrimonio, acquisito dalla biblioteca G. Bovio di Trani e disponibile per tutta la provincia BT, coinvolti sin dall'inizio dalla entusiasmante Milena Tancredi, coordinatrice delle attività dei Poli Biblio Museali di advocacy, promozione della lettura e servizi bibliotecari per ragazzi e componente del gruppo di lavoro nazionale del progetto dell'AIB: Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso.""Appena abbiamo ricevuto la proposta di realizzare questo progetto presso il nostro IC – dichiara la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo (I.C.) "Foscolo – De Muro Lomanto" dottoressa– ho subito pensato alle tante famiglie straniere che hanno i loro bambini presso la nostra scuola e come questa azione possa realizzare accoglienza, integrazione, intercultura tra tutti gli alunni sia stranieri che italiani."e consta di 5 incontri per la scuola primaria. In ogni giornata è programmata la lettura di piccoli libri da parte di genitori stranieri in madre lingua e di genitori italiani che provvederanno alla lettura in italiano. Le lingue delle comunità presenti nella scuola e per le quali si provvederà a leggere i libri sono: Rumena, Araba, Spagnola, Albanese e Portoghese. Il progetto si rivolge anche agli altri I.C. del Polo BAT che ne faranno richiesta al seguente indirizzo mail: bibliotecacanosa@regione.puglia.it.