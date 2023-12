Canosa: i mercatini di Natale nel ponte dell'Immacolata

Ritorna il consueto appuntamento conche avranno luogo anei giorni. Organizzati dalla Pro Loco Canosa del presidente Elia Marro in sinergia con l'Assessorato alle Attività Produttive e l'Assessorato agli Eventi del Comune di Canosa, i mercatini inaugureranno ufficialmente il programma degli eventi natalizi per un'iniziativa, questa, fortemente voluta dalle attività di Corso San Sabino. I mercatini saranno caratterizzati dall'artigianato, piatto forte di ogni mercatino natalizio che si rispetti, dalla musica, grazie al contributo di "Musikeria" di Attanasio Mazzone e dai classici prodotti tipici locali, immancabili per l'occasione. Relativamente invece alla filodiffusione, questa sarà presente sia su Corso San Sabino, sia su via Kennedy per tutto il periodo natalizio.«Ritornano i mercatini di Natale. Artigiani locali, creative ed appassionati allieteranno gli appuntamenti dell'8, 9 e 10 dicembre, regalandoci serate di gioia, serenità e condivisione in vista del Natale. Un importante risultato raggiunto – spiega l'Assessora alle Attività Produttive, dott.ssa- grazie alla fattiva collaborazione con la Pro Loco, da tempo impegnata nell'organizzazione di tale evento ed alla straordinaria disponibilità e sensibilità di tutti gli attori in campo, ivi compresi gli allestitori e gli appassionati. Il ritrovarsi ancora insieme per vivere in comunione la magia del Natale sarà per noi il regalo più grande».«Sarà una bella occasione per esaltare e valorizzare l'artigianato locale in sinergia con le Istituzioni. Si tratta di una vittoria di cooperazione – dichiara il presidente della Pro Loco- volta alla promozione di quanto la nostra città ha da offrire e che arricchirà il clima natalizio che si respira per le vie del centro. La Pro Loco, sempre pronta a mettersi a disposizione della comunità, ha risposto nuovamente presente e continuerà a farlo in sinergia con l'Amministrazione Comunale e con tutti coloro i quali vorranno aiutarci nel perseguimento dei nostri obiettivi».