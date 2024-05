Canosa: I bikers sulle vie del  Cammino di Guglielmo

Ormai la Cè divenuta una tappa fissa anche dei ciclisti che percorrono il. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, i 7 bikers facenti parte di una delegazione del, in provincia di Avellino, hanno raggiunto l'info -point nei pressi dellaper timbrare la tessera e salutare le autorità cittadine presenti all'accoglienza, tra le quali: l'assessore alla culturail presidente della Pro Locoe il presidente della Via Francigena CanosaHanno percorso oltre 300 km in tre giorni, sono partiti giovedì scorso dadefinito "il borgo delle montagne del paradiso irpino tra cascate mozzafiato e sapori autentici." Per gli ultimi km previsti dall'itinerario con meta finale Barletta sono accompagnati sempre in bici daL'occasione è stata propizia per rimarcare la bellezza dei luoghi del, "da scoprire a piedi o in bicicletta". Sonolungo l'itinerario, per complessiviattraversando i territori di. Coinvolge oltre 30 comuni e 4 parchi: il Parco regionale del Partenio e il Parco regionale dei Monti Picentini, in Irpinia; il Parco del Vulture, in Basilicata, e il. Si snoda lungoin primis, le abbazie fondate in Irpinia: l'Abbazia di Montevergine e. Quindi, i siti religiosi legati alle fondazioni guglielmine:, la Badia di S. Maria di Pierno presso San Fele (PZ) e il monastero di S. Bartolomeo a Melfi (PZ). E, da lì, seguendo l'Ofanto, fino a Melfi, e poi Minervino Murge,e quindi a Barletta, dove era uno degli imbarchi per la Terra Santa, meta agognata di, un pellegrino, un penitente che si fece eremita e che dedicò la propria vita agli altri.lungoun itinerario sui passi delin cui si fonde la dimensione spirituale con quella legata alla scoperta del territorio, capace di abbracciare regioni e paesaggi differenti, dalle montagne d'Irpinia all'imbarco per la Terra Santa, ammirando abbazie, santuari, cattedrali, castelli, grotte, fiumi e laghi, tra storia, cultura e panorami incantevoli.Riproduzione@riservata