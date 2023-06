Canosa: Gli agricoltori sono in fortissima difficoltà

Il sindaco del Comune di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio, su segnalazione dell'associazione di Canosa di Puglia Insieme per l'Agricoltura, nella persona del presidente Nunzio Pinnelli, e degli agricoltori tutti del medesimo Comune, ha ritenuto opportuno rappresentare all'Assessore all'agricoltura della Regione Puglia Dott. Donato Pentassuglia le gravi avversità atmosferiche che in questi mesi hanno colpito l'agro di Canosa di Puglia. Nello specifico le forti piogge che si sono abbattute sull'intero territorio agricolo per tutto il mese di maggio e per la prima metà del mese di giugno hanno causato uno sviluppo abnorme del patogeno Peronospora che ha aggredito soprattutto i vigneti distruggendo la maggior parte dei raccolti. Oltre ad essere stati attaccati i vigneti con la compromissione di interi raccolti si è verificata anche l'impossibilità di effettuare i trattamenti fitosanitari atti a combattere il patogeno stante l'impossibilità di accedere con i mezzi agricoli nei terreni perché intrisi d'acqua. Resosi conto della gravità della situazione, a seguito all'incontro avuto in aula consiliare con gli agricoltori, il sindaco ha predisposto una delibera di giunta con cui ha segnalato i danni alla Regione Puglia. Sono state così attivate tutte le procedure per richiedere al Ministero dell'Agricoltura l'emissione del decreto di declaratoria della eccezionale avversità, per l'annualità 2023."Oggi gli agricoltori sono in fortissima difficoltà. Non potranno vendemmiare il loro raccolto distrutto dal patogeno che nonostante l'elevato numero di trattamenti non si è riusciti a debellare." Scrivono in una nota a firma dei rappresentanti dell'Associazione di Canosa di Puglia Insieme per l'Agricoltura, il presidente, il vicee il socio: "Enormi sono i danni ale, anche se oggi le piogge sono terminate, la Peronospora continuerà a propagarsi e a danneggiare la pianta della vite dall'interno causandone il disseccamento ese i nostri agricoltori non continueranno ad irrorare i vigneti con costosissimi fitofarmaci. Gli agricoltori oltre ai danni per il mancato raccolto, se vorranno salvare i propri vigneti, dovranno farsi carico anche del costo elevatissimo dei prodotti fitosanitari."