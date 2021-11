Canosa: Giuseppe Tomaselli candidato sindaco

La nostra città,, arriva a queste elezioni amministrative in una situazione delicatissima che richiede un gravoso impegno da parte di ognuno di noi: la crisi scaturita dall'emergenza sanitaria ha drammaticamente inciso sulla nostra comunità cittadina che, per giunta, già subiva un. I grandi cambiamenti che viviamo in ogni settore delle nostre vite mettono in discussione tutto di noi, delle nostre famiglie, amici, dei nostri concittadini. Facciamo queste considerazioni ogni volta che un giovane canosino è costretto a cercare lavoro altrove ed ogni volta che una attività produttiva è costretta a trasferirsi in cerca di luoghi più ospitali ed efficienti quando fare impresa diventa insostenibile.mettendo da parte la formula autoassolutoria che non vede tra le competenze dell'Amministrazione comunale la creazione di opportunità di lavoro. Dal Palazzo di Città si creano i presupposti perché ciò avvenga, così come dal Palazzo di Città si tessono le relazioni umane in un dialogo costante e costruttivo che arricchisce ogni comunità.Dentroin ogni decisione che incide sulla qualità della vita (specialmente quando si tratta di ambiente e di salute), sui loro interessi economici e sociali, piena sinergia con le Istituzioni del territorio, valorizzazione delle attività di servizio di tutte le associazioni di volontariato che in questi anni hanno svolto un eccellente lavoro talvolta di supplenza rispetto alle Amministrazioni pubbliche. Nella dialettica politica riteniamo chesiano entrambe "sacre" perché "intercambiabili" pur sulla base della diversità delle proposte ma unite dal comune obiettivo di perseguire il bene comune. Insomma ribaltare la formula divisiva delsostituendola con il metodo dellaper riscoprirciAbbiamo deciso quindi di unire le forze civiche di Canosa per creare i presupposti politici di buona amministrazione con interlocutori che hanno ragion stessa d'esistere nel proprio legame con la città ed i suoi concittadini. Un progetto autenticamente civico che sappia essere credibile e autorevole. Oggi decidiamo di ufficializzare il lavoro intenso fatto in queste settimane individuando nell'Sicuri che le sue qualità umane e professionali saranno davvero preziose per Canosa.