Canosa: finanziamenti per l'edilizia scolastica

"Ancora buone notizie sul fronte dell'edilizia scolastica. - commenta il Sindaco di Canosa- Ammonta a 5 milioni di euro il finanziamento per i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici di Canosa di Puglia finalizzati a garantire la sicurezza dei nostri studenti e di chi lavora nella scuola. L'articolo 1, comma 139, della legge n.145 del 30 dicembre 2018, infatti, ha previsto, per l'anno 2021, l'assegnazione di contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni. Successivamente è stato previsto un incremento delle risorse assegnate ai comuni finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021 tra cui i due interventi proposti dal Comune di Canosa di Puglia. Il primo interessa l'edificio De Muro Lomanto in via Santa Lucia per un importo complessivo di € 2.665.560, il secondo l'immobile che ospita la scuola "Ugo Foscolo" in via Settembrini per un ammontare di € 2.498.200 di cui € 163.760 di cofinanziamento. Gli uffici comunali sono attualmente al lavoro per portare a termine nei tempi richiesti gli adempimenti necessari per confermare l'interesse del Comune al contributo, tramite l'apposita piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell'interno. La scuola - conclude- è il luogo dove crescono e si formano i cittadini di domani, ma è anche dove i nostri ragazzi passano gran parte della propria giornata. Per questo uno dei punti fermi dell'azione amministrativa di questa amministrazione comunale è il miglioramento della vivibilità e la qualità degli ambienti scolastici e con questo finanziamento dimostriamo ancora il nostro costante impegno per garantire ai nostri studenti spazi accoglienti e confortevoli ma soprattutto sicuri."