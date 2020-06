Canosa del futuro: un cantiere aperto

Non ha tradito le attese la videoconferenza sul tema "" che si è tenuta nel tardo pomeriggio disulla piattaforma. L'happening on line, promosso ed organizzato da, l'Associazione dei canosini di Roma, ha visto tra gli altri gli interventi :del Presidente di Confindustria Bari BAT,; del Presidente di BCC Canosa-Loconia,; dell'imprenditore; del Presidente di Confartigianato Canosa,; del manager eventi,; dell'economista, fondatore Mirvita,. Per CanoSIamo hanno preso la parolaresponsabile dei rapporti istituzionali che ha introdotto alla discussione sul tema "" enella duplice veste di presidente e conduttore che al termine della videoconferenza ha postato su Facebook."""Partendo da Roma sabato 6 giugno 2020 abbiamo fatto un bel giro intorno a Canosa e dentro la Città a bordo di una "stazione" di lavoro che con in testa il Museo Nazionale a Mazzini vuole costruire un Futuro ricco di cultura e opportunità.""" - Inizia così il post del presidente di CanoSIamo,riepilogativo della videoconferenza sul tema "" - """C'eranocon le sue responsabilità Confindustriali,con la BCC di Canosa-Loconia, a disposizione del territorio di cui è parte importante e propositiva;imprenditore importante nell' economia locale e membro di rilievo in Commissioni della Regione Puglia;presidente di Confartigianato Canosa di Puglia e dinamico imprenditore del settore della ristorazione e dell'agroalimentare;manager di eventi finalizzati al divertimento, con le sue belle idee di sagre, spettacoli e discoteche per attrarre giovani dai vari territori limitrofi;, con la sua creazione MIRVITA, interessante progetto di valorizzazione di un territorio ampio e ricco di storia. L'area che comprende Canosa, Venosa,Minervino Murge, Melfi, Castel del Monte legata alla cultura federiciana. Le preoccupazioni""" - continua- """del momento sulla drammaticità di una crisi di portata storica, derivata dalla pandemia Covid 19, erano ben presenti, insieme alla fiducia di lavorare sodo con passione entusiastica, con metodologie nuove e con un senso di solidarietà e condivisione in vista di obiettivi da raggiungere in maniera dialogica e coordinata .L'Associazione romana dei canosini crede che la Comunità grande, aperta e operosa dei residenti e di quelli che sono nei territori d'Italia e del mondo possa spingere tutti ad unirsi, a pensare insieme, ad elaborare insieme, parlandosi, a perseguire risultati nei tempi giusti. Si è parlato die di quale sia lae questo è l'argomento decisivo di tutti i ragionamenti che coinvolge proprio tutti, nessuno escluso. Il cantiere è aperto e il tempo è fattore importante che non va sprecato."""