Giornata Internazionale della Donna: ingresso gratuito per le visitatrici nei luoghi della cultura statali

in occasione dellal'ingresso delle visitatrici in tutti i luoghi della cultura statali sarà gratuito. E non solo. Nell'ottica di celebrare una giornata dalla valenza simbolica sempre attuale e rilevante, che passi anche attraverso lae, Musei, Castelli e Parchi archeologici afferenti alla Direzione regionale Musei Puglia anche quest'anno offrono un interessante cartellone di eventi.- Parco archeologico di Monte Sannace - "Trame di Peucezia" - dalle ore 10.00 alle 12.30: laboratori con dimostrazione sperimentale di tessitura con telaio verticale da parte di un archeologo specializzato. A seguire, visita tematica, incentrata sul mondo femminile e sul ruolo della donna nella società dell'antica Peucezia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.· Castello Svevo di Trani - "Margherita…e le altre" - ore 16.00 e 17.30: visita accompagnata a cura del personale del Castello alla scoperta della mostra #Fuorilarte| La collezione della regina Margherita di Savoia da Napoli a Trani. Sarà messa in risalto la figura femminile nelle sue varie sfaccettature, prendendo spunto dalle opere esposte, collezionate dalla Regina Margherita negli anni, a dimostrazione della sua sensibilità verso l'universo femminile.· Castello Svevo di Bari – "Donne al potere" - 10.30 e 16.30: nel corso di visite guidate tematiche a cura del personale del Castello, si ripercorrerà la storia di Isabella d'Aragona e sua figlia Bona Sforza, le due donne che trasformarono il Castello barese in una raffinata dimora principesca.· Museo Nazionale Archeologico di Altamura - "La donna nella Preistoria" - ore 16.00 e 17.30: il personale del Museo accompagnerà i visitatori approfondendo il tema dell'organizzazione sociale dei Neanderthal, con particolare attenzione al ruolo delle donne nelle comunità preistoriche.· Museo Archeologico Nazionale "Matteo Sansone" di Mattinata - "La Daunia al femminile" - ore 10.30: il percorso di visita sarà incentrato sul mondo femminile in Daunia, dagli ornamenti in bronzo, ambra e pasta vitrea della collezione, alle sculture femminili in pietra calcarea di Monte Saraceno, passando per l'eccezionale corpus iconografico delle stele sipontine, fino alle raffigurazioni sui vasi a figure rosse che mostrano l'evolversi del costume femminile a seguito dei contatti con il mondo ellenico.In tutti i suddetti luoghi della cultura le iniziative sono incluse nel prezzo del biglietto di ingresso, eccezionalmente gratuito per le donne. Inoltre, al costo aggiuntivo di 7 Euro, sarà possibile partecipare a visite guidate a tema, a cura di Aditus Culture, anche sabato 9 e domenica 10 marzo, nei seguenti siti:percorso guidato dal titolo, passando attraverso il corredo dell'ipogeo Varrese del IV-III secolo a.C. Pa· Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle: percorso guidato dal titolo "Donne nel medioevo: amate, amanti, spose di un Imperatore svevo", alla scoperta della figura della donna nel Medioevo tra le sale del Castello Normanno-Svevo. Partenza visite guidate: ogni ora a partire dalle 8.30.· Museo Archeologico Nazionale "G. Andreassi" e Parco archeologico di Egnazia: la visita dal titolo "Sull'altare della dea" si focalizzerà sul ruolo della donna nella società messapica con particolare riguardo a due ruoli cardine, la madre, perno dell'ambiente domestico e la tabara (sacerdotessa), a partire da Demetra, dea dell'agricoltura e Cibele, la grande Madre. Partenza visite guidate: ogni ora e mezza a partire dalle ore 9,00.