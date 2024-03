Canosa: La Polizia di Stato rinnova la campagna informativa “Questo non è Amore”

Ieri, in occasione della, i poliziotti dellae gli agenti dei Commissariati di P.S. di "Trani", "Barletta" ehanno distribuito l'opuscolopredisposto dalla Direzione Centrale Anticrimine, per la diffusione di informazioni sul contrasto alla violenza di genere e sulle misure di tutela delle vittime. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, in omaggio al motto #esserci sempre, hanno percorso le principali vie del centro cittadino di Trani e Andria incontrando anche docenti e studenti di alcuni istituti scolastici e consegnando l'opuscolo ai Palazzi di Città dei due comuni. A, invece, ihanno incontrato i cittadini nei pressi die a Barletta nella Piazza Carlo Giannone, vicino alla Stazione Ferroviaria, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul delicato tema e sugli strumenti a disposizione per rompere l'isolamento ed il dolore delle vittime di violenza di genere. Larinnova la promozione della propria campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, nella piena consapevolezza che non è sufficiente agire solo quando il reato è consumato, ma è necessario intervenire prima, attraverso un'incisiva opera di informazione e supporto.