Canosa: Consiglio comunale in seduta straordinaria

Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 28/06/2023 ad oggetto: "Approvazione VI Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art.175 comma 4 del D.Lgs n.267/2000"; Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025. Salvaguardia degli equilibri di bilancio per esercizio finanziario 2023/2025 (art.193 del D.Lgs. n.267/2000) e Variazione di Assestamento Generale (art.175, comma 8 del D.Lgs n.267/2000). Approvazione; Accordo ex art.175 1.241/1990 tra l'Agenzia regionale per le politiche attive – ARPAL PUGLIA – e il Comune di Canosa per la gestione dei rapporti legati all'utilizzo della sede provvisoria del Centro Impiego di Canosa; Opificio sito nell'Agro di Canosa in Contrada "Pantanelle" posto nei pressi della Borgata di Loconia – Frazione di Loconia – S.S. 93 – Direzione Potenza. Approvazione del trasferimento, in conformità all'art.22.1 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Generale, del contesto ricadente nelle aree individuate nella strumentazione urbanistica vigente nel "Contesto Produttivo Esistente CPF.CP/E" – Art. 26.4 delle N.T.A, del PUG Strutturale al PUG Programmatico – Art. 47.3 delle N.T.A..

Si dà avviso che il Consiglio Comunale si riunirà, nella Sala Consiliare, in seduta pubblica mediante diretta streaming, in 1^ convocazione ed occorrendo in 2^ convocazione alle ore 19:00 giovedì 20 luglio per discutere i seguenti punti iscritti all'ordine del giorno: Sarà possibile seguire i lavori del Consiglio Comunale in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Canosa di Puglia.