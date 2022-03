Canosa: Centro di Registrazione per i cittadini ucraini in fuga dal conflitto

È attivo presso l'ufficio anagrafe del Comune di Canosa di Puglia ilper i cittadini ucraini in fuga dal conflitto russo-ucraino che intendono essere ospitati nel territorio comunale. Lo sportello è aperto il martedi dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e il venerdi dalle ore 12.00 alle ore 13.30. D'intesa con la Prefettura di Barletta Andria Trani gli operatori comunali raccoglieranno le generalità di ciascun soggetto richiedente in un database appositamente costituito che sarà trasmesso con tempestività, alla stessa Prefettura, al Commissariato di PS, al Dipartimento di prevenzione della Asl Bat ed al locale Ufficio Sanitario, al fine di favorire l'organizzazione dei relativi servizi di competenza. Inoltre per i minori, saranno trasmesse le generalità agli istituti comprensivi per garantire la continuità dell'obbligo formativo. Per ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare all'utenza telefonicao inviare una mail a sosucraina@comune.canosa.bt.it