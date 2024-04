Canosa: Benedetta la sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri

Nella serata di ieri, i soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Canosa di Puglia, presieduta dal Luogotenente C.S. (Ris) Michele Caputo hanno partecipato alla santa messa officiata da Don Saverio Memeo che ha avuto luogo presso la Chiesa Maria SS. del Rosario. Al termine,assistente spirituale della locale Associazione dell'Arma, è stato ospitato per la prima volta dal direttivo del sodalizio presso la nuova sede, ubicata in via Francesco Conforti, nr. 22, una traversa di Corso San Sabino. Poi ha proceduto alla benedizione dei locali della sede. L'incontro si è concluso con momenti conviviali unitamente ai familiari degli associati.