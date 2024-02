Don Saverio Memeo, è il neo Assistente Spirituale dell'Associazione Nazionale Carabinieri

nucleo operativo e radiomobile

Con la celebrazione della santa messa di questa sera presso lasi è insediato ufficialmente, come Assistente Spirituale dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Canosa di Puglia. Larga partecipazione di fedeli, di associati della Benemerita in quiescenza con familiari e di militari in servizio intervenuti tra i quali: ilComandante deldella Compagnia Carabinieri di Andria; ilComandante della Stazione deiTra i momenti salienti della cerimonia religiosa: la lettura della preghiera del Carabinieree la benedizione dell' immagine raffigurante la Vergine "che è stata omaggiata aneo assistente spirituale dell'associazione canosina"Un sentito ringraziamento - esordisce così il Luogotenente C.S. (Ris)Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Canosa di Puglia, nel discorso al termine della cerimonia - a Sua Eccellenza Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi di Andria, che ha accolto, con sentito affetto e cordialità la nostra richiesta di un Assistente Spirituale. Così come ci sentiamo in dovere di ringraziare don Saverio Memeo, parroco di questa comunità, per la sua calorosa ospitalità e che prontamente ha aderito ad essere la nostra guida Spirituale. Ringrazio – prosegue - il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Andria ed il Comandante della Stazione Carabinieri di Canosa di Puglia della loro presenza e per la loro disponibilità. Ringrazio - aggiunge il presidente Michele Caputo - tutti i presenti, per essere intervenuti a questo importante incontro, per celebrare la benedizione dell'immagine raffigurante la nostra patrona "Virgo Fidelis" che sarà il nostro gradito omaggio a questa Parrocchia. Il Maestro Cav. Giuseppe Di Nunno, dopo una attenta ricerca storica sulla "Virgo Fidelis" Patrona dell'Arma dei Carabinieri, ha donato alcune stampe per l'occasione. Consentitemi - conclude il presidente Michele Caputo- di ringraziare tutti i nostri Associati ed i soci della Banda "Benemerita" , di cui mi onoro di essere il rappresentante, perchè grazie al loro impegno, alla loro solidarietà e al loro senso di sacrificio contribuiscono a realizzare gli scopi istituzionali della nostra Associazione. Ed infine, concedetemi di rivolgere a tutti i Carabinieri caduti nell'adempimento del dovere, il mio più profondo, commosso e rispettoso pensiero, rinnovando alle loro famiglie, l'impegno a non dimenticare il sacrificio dei loro cari e manifestando loro concreta vicinanza e sincero affetto.La consegna di una targa di benemerenza e le foto di rito hanno concluso la cerimonia con l'impegno preso daalla benedizione dei locali della sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Canosa di Puglia, entro breve tempo.