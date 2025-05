Canosa: Dialogo e collaborazione tra associazioni

Lo scorso 24 maggio, l'presieduta dal S. Tenenteunitamente ai consiglieri Brig. Ca. Sabino Schiavo e C.re aus. Tommaso Loconte, quest'ultimo nella duplice veste di consigliere anche delle Guardie d'Onore del Pantheon BAT e dal socio Antonio Pizzuto, hanno accolto nella locale sede una delegazionerappresentata da Alberto De Nisi, dal vice delegato Antonio Doronzo, dai consiglieri D.ssa Maria Grazia Celestino Giuseppe Porcelluzzi. Un incontro associativo svoltosi in un clima di grande cordialità e collaborazione che si è protratto per oltre due ore, caratterizzato da un vivace e proficuo scambio di idee, opinioni e confronto tra le due realtà associative sui programmi in atto. Tra i momenti salienti della serata, lo scambio dei gagliardetti delle rispettive associazioni e del Calendario storico dei Carabinieri a suggello dell'incontro . A margine il delegatoha espresso:""" a nome mio personale e della Delegazione Provinciale BAT delle Guardie d'Onore, il più sincero e sentito ringraziamento per l'accoglienza straordinaria che ci è stata riservata in occasione di questo incontro. La sua disponibilità, a cortesia e sensibilità con cui ci ha accolti nella sede dell'hanno reso questa serata non solo un momento di confronto associativo, ma anche un incontro umano e profondo, dove i valori di rispetto, lealtà e spirito di servizio si sono manifestati in tutta la loro forza. È grazie a persone come lei, Presidente Caputo, che le associazioni possono davvero costruire ponti di dialogo, superare le barriere e guardare insieme a un futuro di collaborazione e di crescita. La sua apertura e il suo spirito di condivisione sono esempi preziosi e rari, che meritano di essere riconosciuti e apprezzati. In un mondo dove spesso si fatica a trovare spazi di confronto autentico, il suo gesto di ospitalità è stato per noi un segnale importante: un invito a continuare a lavorare insieme, mettendo da parte rivalità inutili e promuovendo sempre il rispetto reciproco e il bene comune. Per tutto questo, e per la gentilezza e l'attenzione dimostrate, la ringrazio di cuore, certo che il nostro cammino proseguirà con la stessa armonia e con la volontà di rafforzare sempre più il legame tra le nostre realtà associative."""