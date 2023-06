Canosa: Avviso trasporto alunni A.S. 2023/2024

I cittadini di Canosa di Puglia interessati alla fruizione del trasporto alunni per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, nonché al trasporto alunni con disabilità, potranno presentare istanza, esclusivamente mediante SPID/CIE/CNS a partire dalle ore 10:00 del 30/06/2023 aprendo il seguente link: https://serviziadomanda.resettami.it/canosa/Per gli utenti che intendono usufruire del servizio sin dall'avvio del suo espletamento è fortemente raccomandato compilare ed inoltrare lei comunica che, in caso di esigenze specifiche, sarà possibile inoltrare richieste per il servizio di trasporto per l'anno scolastico in corso anche in seguito alla data suindicata, fermo restando che le domande saranno valutate in ordine di arrivo e sulla base dei posti disponibili. Si comunica, inoltre, che il portale per effettuare la domanda online chiuderà inderogabilmente il