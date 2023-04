Canosa: assunzione del Dirigente Comandante della Polizia Locale

All'esito dell'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione Provvisorio 2023-2025 (P.I.A.O.), si rende noto che con avviso di Selezione Pubblica del 20.04.2023, il Comune di Canosa di Puglia intende procedere alla selezione pubblica comparativa per la copertura, tramite contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per la durata diOltre ai requisiti generali per la candidatura espressamente previsti al punto 1 dell'Avviso Pubblico, tra i requisiti specifici (punto 2) è richiesto, quale titolo di studio il Diploma diconseguito ai sensi dell'Ordinamento Universitario Previgente al D.M. 28.11.2000, ovvero Laurea Specialistica di cui al D.M. 28.11.2000, ovverodi cui al D.M. 25.11.2005, il possesso all'abilitazione all'uso della armi da fuoco di servizio e degli ulteriori requisiti previsti dalle legge per il conferimento da parte del Prefetto della qualità di Agente della Pubblica Sicurezza.In particolare sono richieste: capacità decisionali, di gestione, organizzative e relazionali. Le domande di ammissione alla selezione, da redigersi sulla base del form presente su INPA (Porta di accesso per il reclutamento del personale della P.A. rivolta ai cittadini e alle Pubbliche Amministrazioni) al link https://www.inpa.gov.it devono pervenire tramite lo stesso sistema operativo a pena di esclusionePer ulteriori informazioni si invita alla consultazione dell'avviso pubblicato all'albo on-line del Comune di Canosa di Puglia e sul sito web istituzionale del Comune.«Investire nella qualità della pubblica Amministrazione – afferma il consigliere delegato alle Risorse Umane, Avv.- è indispensabile per dare efficacia ed efficienza all'azione pubblica. Solo puntando sulle professionalità, incentivando gli effettivi meriti e risultati, dando strumenti formativi e tecnologici adeguati si può riformare il pubblico impiego».