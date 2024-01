Canosa: Apre il Centro Servizi per le Famiglie

Apre iluno strumento volto a promuovere il benessere familiare nonché nuovo servizio messo a disposizione dei nuclei residenti nei tre Comuni dell'Ambito Territoriale, Minervino Murge e Spinazzola), totalmente gratuito. «Il Centro Servizi per le Famiglie – afferma l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfarecostituisce un ulteriore strumento che il nostro Ambito sta implementando all'interno del piano regionale integrato di interventi in favore delle famiglie. Sostenerle, soprattutto in questo periodo storico, è un nostro impegno, nonché un investimento per il benessere presente e futuro delle nostre comunità». L'equipe multidisciplinare offrirà consulenza e sostegno psicologico per minori, coppie e famiglie, supporto alla genitorialità, all'adozione e all'affido familiare ma anche laboratori tematici per minori e adulti.