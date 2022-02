Canosa: Al via la cantierizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto sportivo comunale

Nella tarda mattinata di ieri è stata presentata alla stampa lanell'area dell'exPer l'occasione sono intervenuti il Sindaco di Canosail vice sindacoil Dirigente del IV settore Ingegnerei progettisti e le maestranze. Un intervento che arricchisce il quartiere vicino alla stazione ferroviaria e riqualifica l'intera area attraverso la realizzazione diin legno lamellare con fondo in parquet di dimensioni regolamentari per lo svolgimento di gare e competizioni anche di carattere nazionale. "Un centro sportivo con una nuova struttura al coperto al cui interno sarà possibile praticare 5 diverse discipline sportive. Un nuovissimo campo da tennis, spogliatoi e un'area giochi per bambini. Il tutto immersa nel verde." Ha riferito il sindaco di Canosa,spiegando che si tratta di "una riqualificazione dell'area: via le mura esterne del vecchio campo da calcio e via quello che rimane della tensostruttura. Costo dell'intervento 1,3 milioni di euro di cui 900.000 € grazie alla partecipazione a bandi per il finanziamento di aree sportive e quindi senza costi per l'Ente." Inoltre ila aggiunto : "L'opera pubblica in costruzione ha una particolarità. A differenza di quanto avveniva in passato questa opera è stata appaltata solo dopo aver effettuato le dovute indagini archeologiche da parte del Comune. Gli scavi hanno intercettato -come prevedibile - un sito archeologico che, sotto la supervisione della Soprintendenza, è stato completamente indagato e posto in sicurezza. La costruzione può avvenire celermente senza le 'sorprese' che avrebbero stravolto il progetto iniziale con aggravi di costi per il nostro Comune." Nell'area dell'ex campo sportivo comunale "Sabino Marocchino" sorgeràdi fondamentale importanza per le associazioni sportive di Canosa e per i cittadini impegnati nella pratica delle attività motorie e fisiche sia di squadre che individuale .Foto a cura di