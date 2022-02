Canosa: Al via i lavori per la costruzione del nuovo impianto sportivo comunale

E' previstadila cantierizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto sportivo comunale nell'area dell'ex Campo S. Marocchino in viale. Un intervento che arricchisce il quartiere e riqualifica l'intera area e che prevede la realizzazione di una nuova struttura in legno lamellare con fondo in parquet di dimensioni regolamentari per lo svolgimento di gare e competizioni anche di carattere nazionale.arà occasione per presentare alla stampa ed illustrare nei dettagli l'ambizioso progetto da 1,4 milioni di euro che una volta realizzato vedrà sorgere nell'area dell'exuna vera e propria cittadella dello sport di fondamentale importanza per le associazioni sportive di Canosa.