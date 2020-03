Canosa a “Sapiens - Un solo pianeta”

Grande attesa per il programma televisivoregia di, in onda stasera suDalle prime anticipazioni divulgate sulla trasmissione odierna condotta dale telecamere saranno puntate sulle bellezze della Puglia :da Castel del Monte al Dolmen di Bisceglie, poi Altamura, Molfetta e in particolare. I monumenti al centro delle attenzioni sono. Tra le più importanti tracce della Canosa romana èstruttura imponente in laterizi che fu edificata nel II sec. d.C., in funzione di porta settentrionale d'accesso per tutti i viaggiatori che arrivavano ada Roma o da Benevento, percorrendo la. Il monumento illuminato a led in notturna è periodicamente visitato da turisti provenienti da tutto il mondo. Ultimamente, l'arco gode di ulteriore visibilità, grazie al percorso lungo la, insieme al(8°classificato al censimento deidele 1° monumento più votato della Puglia) e altutti siti che caratterizzavano il tracciato cittadino della Via Traiana, sulle orme dell'antica strada romana che univa le città di Benevento e Brindisi. I due monumenti canosini saranno sotto le lenti d'ingrandimento diil titolo della trasmissione televisiva, in programma alleodierne suche pone domande sull'uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui il conduttoreprimo ricercatore del, prova a dare risposte d'indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire.