C'è un grande bisogno di Europa

"La massiccia partecipazione in Piazza del Popolo a Roma conferma chein un periodo storico in cui le guerre, i sovranismi e le forti aspirazioni antieuropeiste rischiano di sfaldare un sogno inseguito per decenni e che oggi più che mai deve continuare a essere stella polare e priorità della Politica. Ritrovarsi, rispettarsi, sostenersi nelle diversità è stato non solo il mantra di questa manifestazione, ma è uno dei valori fondanti della nostra Europa, sul cui futuro, ma soprattutto sul cui presente, siamo chiamati tutti a riflettere partendo proprio da queiche ci devono caratterizzare anche in un momento di forte disorientamento come quello che stiamo vivendo. Solo un'Europa più solida, più compatta e più unita potrà renderci davvero custodi della democrazia e della libertà." E' la dichiarazione rilasciata da, presidente del PD Puglia a margine della manifestazione di ieri per l'Europa a Roma dove hanno partecipato 50mila persone senza vessilli di partito, con il blu stellato delle bandiere dell'Ue insieme a quelle della pace e ucraine.