Arrestato l'uomo che aveva accoltellato la donna

E' stato arrestato l'uomo che ha accoltellato la donna 24enne nella mattina del 17 agosto scorso, in un appartamento nel centro di Canosa di Puglia ed era poi fuggito. A Ruvo di Puglia è stato rintracciato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato Si tratta un marocchino di 42 anni che ha accoltellato al volto la moglie connazionale perché si rifiutava di avere un rapporto sessuale . Il gip del Tribunale di Trani ha convalidato il fermo e disposto l'arresto in carcere con le accuse di tentato omicidio e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti..