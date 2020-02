Applausi per "Una famiglia all'improvviso"

Dopo Minervino Murge ed Andria, ancheha riservato i meritati applausi per lo spettacolo teatraleandato in scena domenica scorsa presso l'Auditorium dellaLo spettacolo è sotto l'egida del Comune di Minervino, della ASL BAT e della Dymphna's Family - Edizione Italiana della Rivista Europea sullo IESA. E' stato il parrocoa fare gli onori di casa ed a presentare lo spettacolo prodotto e promosso dalla– Dipartimento di Salute Mentale: Direttore dottor G. Barrasso – Centro di Salute Mentale "Prevenzione Psichiatrica":Direttore dottor F.Iovino. La regia è stata diretta dal musicoterapeutacon la collaborazione di Mariarosa Rubino, Concetta Giuliano, Mimmo Sassi,Valeria Sassi, Christian Riefolo e degli operatori della C.R.A.P. di Minervino Murge. In scena è stato portato l'iter burocratico e legale per l'inserimento di un paziente psichiatrico residente in strutture riabilitative (C.R.A.P.) presso un nucleo eterofamiliare supportato da adulti. Il copione ha illustrato tutti i passaggi necessari per l'affidamento, i vantaggi economici rappresentanti dalla famiglia ospitante e le difficoltà incontrate nel percorso di inclusione. Nel corso della storia si è parlato di un paziente psichiatrico residente in una comunità riabilitativa che è stato preso in carico da una famiglia di basso ceto sociale solo per un mero scopo economico. La famiglia che in un primo momento ha fatto "carte false" pur di portare il "nuovo ospite" tra le mura domestiche, riconosce nel paziente una valida risorsa e lo aiuta nel suo reinserimento sociale e lavorativo. Consensi unanimi di apprezzamento e gradimento per la rappresentazione teatrale "che è giunta al termine di un percorso progettuale finanziato dalla ASL BAT volto alla promozione e alla divulgazione del progettointeso come pratica per accogliere presso il proprio domicilio persone in difficoltà non legate da vincolo di parentela, offrendo uno spazio abitativo dedicato e integrandole nelle proprie relazioni familiari.Foto a cura di