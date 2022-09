Antonio Mazzocca presenta  "Teorie del cancro"

è il medico che non ti aspetteresti di incontrare, specie all'ombra di un maniero solitario della murgia andriese. Un appuntamento occasionale a Castel del Monte, favorito da amici in comune ci ha portato a conoscere l'uomo, prima ancora del medico, di origini barlettane. Professore di Patologia Generale presso la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari, dove svolge ricerche sul cancro. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e il Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Clinica, il professor Mazzocca ha condotto ricerche negli Stati Uniti, prima all'Università di Harvard a Boston, Massachusetts e poi all'Università di Vanderbilt a Nashville, Tennessee.Non lo dichiara espressamente ma alla fine è forse prevalso in lui il desiderio di tornare nella sua Puglia e di fare qui ricerca scientifica, pur mantenendo collaborazioni e rapporti scientifici con i colleghi d'oltreoceano. Autore di numerosi articoli scientifici su riviste internazionali, fa altresì parte del comitato editoriale di diverse riviste scientifiche internazionali ed ha ottenuto riconoscimenti per l'attività di ricerca svolta. I suoi interessi scientifici sono da tempo rivolti alla comprensione dei meccanismi alla base dello sviluppo e dell'evoluzione dei tumori, con particolare riferimento a quelli epatici e dell'apparato digerente. Di recente ha proposto una teoria sistemico-evoluzionistica sull'origine del cancro.Per chi volesse comprendere meglio alcuni degli intricati ambiti che caratterizzano il cancro come problema biologico, si consiglia di partecipareper la presentazione dell'ultimo libro diper lache avrà luogo presso ldi cui è presidente il professor Eugenio Scandale, la cui sede è in via Celso Ulpiani, n.27. L'incontro che si terrà allesarà moderato dalanch'egli membro dell'Accademia Pugliese delle Scienze.