Antonio Brisichella non è più tra noi

Dai post sui social ai manifesti affissi in città che hanno comunicato la triste notizia della prematura dipartita divenuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di. In queste ore di dolore e lutto, colleghi di lavoro e amici del compiantohanno fatto sentire la loro vicinanza alla moglie Maria Grazia Di Nunno, ai figli Mariangela, Alfonso, Francesca e parenti tutti, con una lunga sequenza di post, molto sentiti e partecipati al dolore. Un'infinita tristezza e sconforto per la perdita di una "carissima persona" dedita alla famiglia e al lavoro. "Papà carissimo e gran lavoratore" come scrivono Leonardo, Vincenzo e Antonellina Petroni e rispettive famiglie, affranti dal dolore e che lo ricordano con affetto e stima. Non da meno i dipendenti della società S.O.LE di Canosa che hanno espresso il loro cordoglio evidenziando le qualità umane e lavorative didiligente, dinamico, operoso e instancabile. Molto conosciuto tra gli agricoltori per le sue conoscenze e competenze nel commercio dei prodotti olivicoli e vitivinicoli. La sua laboriosità e generosità rimarranno indelebili in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e voluto bene, dedicando la sua esistenza alla famiglia e al lavoro. Nella Chiesa del Carmine a Canosa di Puglia, alle ore 16,00 di martedì 28 gennaio sarà celebrato il rito funebre.