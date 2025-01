Antonia Sinesi, relatrice all'EVOLIO Expo

Cresce l'attesa per l'inaugurazione diprima edizione dellache si terrà alledinel nuovo padiglione dellaDadiventa la capitale dell'Olio EVO per i professionisti del settore, tra incontri, innovazione e cultura. La Nuova Fiera del Levante di Bari si prepara ad ospitarela fiera internazionale B2B organizzata da Senaf che ha l'obiettivo di fare cultura su tutta la filiera dell'olio EVO e di creare importanti occasioni di business. Un evento dal forte respiro internazionale grazie alla presenza di ben 22 buyer esteri provenienti dai Paesi strategici per il settore, tra cui Usa (primo Paese importatore), Australia, Danimarca, Germania, Messico, Monaco, Paesi Bassi e Tunisia.Ilsarà presente all'evento con un proprio stand nell'area dedicata alle. Da non perdere nella prima giornata, il talk sul tema : "I nutraceutici dell'olio Extravergine di Oliva nella prevenzione sistemica e nelle Patologie del Cavo Orale" con la partecipazione della dottoressaigienista dentale e consigliera comunale del Comune di Canosa di Puglia, in veste di relatrice e del dottorSegretario regionale Città dell'Olio Puglia, in veste di moderatore. L'incontro avrà inizio alledi giovedì 30 gennaio 2025.non sarà solo una manifestazione espositiva, ospiterà anche convegni, corsi di formazione e aree dimostrative che coinvolgeranno i rappresentanti di associazioni, istituzioni, espositori e visitatori.