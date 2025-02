EVOLIO Expo: Premiato il Frantoio Sabino Leone

Premio Qualità Categoria Frantoio - Frantoio Sabino Leone

E' salito sul podio dei vincitori ilper cui sono state insigniti frantoi e cooperative delassegnato da Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano, Fondazione Evoo School, Coldiretti Puglia, CAI Consorzi Agrari d'Italia e Puglia Olive, organizzazione di produttori. nella suggestiva agorà allestita alla Fiera del Levante di Bari, in occasione di EVOLIO Expo. L'iniziativa di promozione e riconoscimento dell'attività di qualificazione del settore olivicolo – oleario pugliese è dedicata all'olio extravergine di oliva e a tutti gli attori della sua filiera , un'occasione preziosa per incontrare i migliori produttori di olio extravergine d'oliva, assaggiando e aumentando conoscenza e consapevolezza rispetto al mondo dell'olio Evo. L'olivicoltura pugliese è la più grande fabbrica green del Mezzogiorno d'Italia – ricorda- con 60 milioni di ulivi, il 40% della superficie del Sud, quasi il 32% nazionale e l'8% comunitaria ed un valore di 1 miliardo di euro di PLV (Produzione Lorda Vendibile) di olio extravergine di oliva.Motivazione; "Fare qualità, quando si è una cooperativa, non è solo una scelta, ma una prerogativa. Qui, la qualità non si ferma al prodotto, ma si estende alla selezione delle materie prime, alla cura agronomica e all'eccellenza dei processi. Una cooperativa che si distingue per la volontà di fare bene, con metodo e visione."Motivazione: "Per una qualità eccelsa che rispetta le diverse cultivar, mantenendo standard elevatissimi. Il carattere distintivo dei loro oli è il risultato di una meticolosa attenzione ai dettagli e di una costante aspirazione a raggiungere il massimo livello senza alcun compromesso."Motivazione: "Un rinnovamento audace, capace di raccontare il territorio con autenticità e di proiettare l'immagine di Cassano su scala internazionale. Un design che coniuga tradizione e modernità, valorizzando l'identità locale con una visioneaperta al mondo."Motivazione: "Rendere autentico un brand significa dargli coerenza, identità e radici profonde nel territorio. Olio Guglielmi interpreta la Puglia con uno stile distintivo, dove innovazione e tradizione convivono armoniosamente. Ogni elemento del brand, dal packaging alla comunicazione, è espressione della qualità dell'olio, trasformando ogni bottiglia in un racconto autentico di eccellenza."Motivazione: "Innovare significa spingersi oltre, esplorare nuove tecniche e metodologie per esaltare la qualità. Frantoio Cericola incarna questa visione, trovando nuovi modi per curare l'oliva e garantire un olio d'eccellenza. Qui l'innovazione non si limita ai processi o all'agronomia, ma si estende alle tecnologie, alle macchine e al prodotto stesso, in un'evoluzione continua."Motivazione: "Innovare significa ripensare il concetto stesso di cooperativa, trasformandolo in un modello dinamico e proiettato verso il futuro. Olea Bitonto, Puglia Qualità e i soci di Palo rappresentano un nuovo approccio all'innovazione di processo, investendo in qualità e affidandosi a una struttura che evolve con visione. Un nuovo modo di fare cooperazione, di pensare ai processi e di costruire eccellenza."