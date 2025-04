Angelo Giliberto confermato presidente del Coni Puglia

Angelo Giliberto è stato confermato alla guida del Coni Puglia per i prossimi 4 anni dopo aver battuto la sfidante Francesca Rondinone per 31 voti a 28. Il risultato delle urne "spazza definitivamente quella parte di campagna elettorale caratterizzata da intrusioni, pressioni, pseudo sondaggi, promesse da supermercato." Lo sport pugliese, chiamato a decidere la governance per il prossimo quadriennio, ha riconfermato alla guida, presidente uscente del Coni, legittimandone la leadership. Trentuno i voti a suo favore contro i 28 della sfidante,hi si aspettava nell'urna l'onda lunga del cambiamento sarà rimasto deluso. In poche parole, chi ha lavorato, in questi anni, ha lavorato bene, al netto di pandemie, riforme dello sport, cambi di competenze, tagli del personale." Nel segno della continuità anche le preferenze dei componenti della nuova Giunta. Sei su sette sono vicini a Giliberto:(tecnici),(atleti),(discipline associate),(enti di promozione sportiva),(rappresentanti federazioni nazionali). Soloeletto, è riconducibile allo schieramento opposto. Insomma, la sorpresa di Primavera non c'è stata, nonostante le sbandierate "difficoltà del presidente uscente", "il cambiamento che sembra ormai certo", "le false notizie e le interpretazioni distorte non potranno sovvertire un dato che, al contrario, dimostra la trasparenza e la solidità del cammino intrapreso".