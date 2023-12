Nella mattinata del 19 dicembre scorso, il Sindaco di Canosa di Puglia,ha avuto modo di ricevere ilpresso Palazzo di Città. Lo scorso 14 dicembre in Prefettura, il militare ha ricevuto l'onorificenza di"È stata questa l'occasione per parlare della missione di pace in Afghanistan come anche dell'esperienza diretta maturata, dimostrando alto senso del dovere ma anche profonda sensibilità e competenza. Pietro, rimasto gravemente ferito in servizio, ci ha tenuto a dedicare questo riconoscimento a tutti coloro i quali hanno perso la vita servendo la propria Patria." Ha scritto sui social il primo cittadino di Canosa a margine dell'incontro con ilin servizio presso l'82° Reggimento Fanteria "Torino" di Barletta. La cronaca riporta che il 26 ottobre 2011, durante un operazione di peacekeeping nei pressi di Farah, nell'Afghanistan occidentale (nella quale si trovava con il suo mezzo in testa ad una colonna di blindati), il militare canosinofu colpito dall'esplosione di un ordigno rudimentale e rimase ferito insieme al resto dell'equipaggio. A seguito delle fratture e delle ferite riportate, fu trasportato in elicottero ad un ospedale da campo statunitense e successivamente rimpatriato in Italia per il prosieguo delle cure. Sono consideratideceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio nazionale e i cittadini italiani deceduti o feriti a causa di atti terroristici e di stragi di tale natura, verificatisi nel territorio extranazionale. Ai cittadini colpiti dall'eversione armata per le loro idee e l'impegno morale viene conferita l'onorificenza dicon la consegna di una medaglia in oro.