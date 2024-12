Al via 'Road to Berlin' della Filarmonica Pugliese

Partirà il prossimo 6 dicembre dal Teatro Petruzzelli il tour che porterà la compagine a Berlino: prima volta che una compagine pugliese è ospite dei leggendari Berliner . Al via quello che è stato denominatoil tour che vedrà impegnata l'in diverse date e che culminerà nella esibizione della compagine a Berlino, presso la prestigiosa Philarmonie. La prima tappa, già sold out, è quella in terra barese:presso laall'interno delsi apre ufficialmente la tournée che porterà in scena sessantasette musicisti insieme a solisti e cantanti. A seguire, nel giorno dell'Immacolata, i musicisti saranno ad Ariano Irpino per la stagione della Società Italiana della Musica da Camera, prima di giungere nella capitale tedesca con il concerto del prossimoLa serata di apertura diprevede l'esecuzione del concerto per tre pianoforti e orchestra di Mozart e il concerto per due pianoforti e orchestra di Poulenc, ma in programma anche tanta italianità con le esecuzioni di Puccini, Donizetti e Cardillo. A dirigere l'orchestra sarà il, pianista, compositore e direttore d'orchestra, tra i musicisti spagnoli più influenti a livello internazionale della sua generazione. Al pianoforte, si alterneranno Marco Schiavo, Sergio Marchegiani e Raffaele D'Angelo, solisti per tutte le date della tournée, insieme a Flavio Peconio e Simone Arbore.Un programma, quello di venerdì 6, simile a quello che verrà eseguito anche adove la serata che vedrà in scena la compagine pugliese è stata denominatapoiché celebrerà il genio italiano. Nella sala grande della Philarmonie, risuoneranno le note dell'Ouverture di Rossini, ma anche 'E lucevan le stelle' dalla Tosca, 'Core 'ngrato', composta a New York nel 1911 da Riccardo Cordiferro (pseudonimo del giornalista Alessandro Sisca) e Salvatore Cardillo e 'Una furtiva lagrima' dall'opera donizettiana 'L'elisir d'Amore'. Qui, i musicisti protagonisti del tour saranno affiancati dalle voci del soprano Maria Giulia Milano e del tenore Aldo Caputo e dagli ulteriori solisti Marco Sollini e Salvatore Barbatano, al pianoforte, e Gaetano Di Bacco al sassofono.Un organico imponente, insomma, quello che muoveràspostando in totale più di ottanta persone. Una tappa pesante, quella berlinese, non solo nei numeri ma anche nel significato per la regione Puglia e per il Paese: la Filarmonica Pugliese è, infatti, l'unica orchestra italiana ospite nel cartellone 2024 dei leggendari Berliner Philarmoniker, riconosciuta tra le orchestre più prestigiose al mondo, ma è anche la prima orchestra sinfonica pugliese a varcare le soglie della Herbert von Karajan: con i suoi 2500 posti a sedere, la sala più imponente del teatro di Berlino, città ritenuta capitale mondiale della musica classica. Un 'bis' importante per la Filarmonica che un anno esatto fa si esibiva presso il Mozarteum di Salisburgo, altro tempio della musica mondiale, anche in quell'occasione in rappresentanza dell'italianità ed in qualità di unica italiana ospite per la stagione 2023 della Fondazione Mozarteum.