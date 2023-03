Al via la Settimana Olimpica nella BAT 

Una prima d'eccezione e due convegni. La Settimana Olimpica nella BAT è di quelle col botto. A cominciare dalladel CONI (dal 1936 ad oggi) che sarà possibile visitare nella sede delin piazza Duomo 8,(ingresso libero, 9,30-13,30 e 16-19). Si tratta di un viaggio nell'eccellenza che rappresenta i valori senza tempo che alimentano la grande famiglia sportiva. La mostra, allestita dalin collaborazione con la suasarà inaugurata alle. L'occasione sarà celebrata anche da Poste Italiane Italiane con uno specifico annullo filatelico. A seguire si terrà la conferenza stampa delfinalizzata a valorizzare il nostro territorio attraverso la pratica di diverse discipline sportive. L'iniziativa coinvolgerà le scuole primarie.è poi in programma il convegno:Interverranno la Dott.ssa Silvia SALIS, Vice Presidente Vicario del CONI, la Dott.ssa Rosa BARONE, Assessore al Welfare della Regione Puglia, la Dott.ssa Cecilia D'ANGELO, Responsabile Nazionale CONI per il Territorio, la Dott.ssa Debora CILIENTO, Consigliere della Regione Puglia, e la Dott.ssa Raffaella DIANORA, Responsabile regionale FIDAL per i progetti sociali.(sempre ore 10,00) avrà luogo invece il convegno:Interverranno il Dott. Raffaele PIEMONTESE, Assessore allo Sport per Tutti della Regione Puglia, il Dott. Vito MONTANARO, Direttore Dipartimento Promozione Salute della Regione Puglia, il Dott. Domenico ACCETTURA, Presidente FMSI Puglia, il Dott. Silvio TAFURI, Professore Dipartimento Scienze Biomediche Università di Bari, e il Dott. Marco MAJORANO, Presidente AMS BAT.Nei giorni dal, nelle acque antistanti la costa della Città di Trani si disputerà anche laorganizzata dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Trani.Davvero una settimana di grande festa all'insegna di chi ama e pratica lo Sport, sotto la direzione del CONI, in coordinamento con le Istituzioni e gli Enti Locali, il mondo scolastico e le Associazioni no profit. Anche quest'anno la LILT BAT sarà al fianco del Coni in tutti gli appuntamenti in programma. A dimostrazione che i territori si attivano in iniziative, eventi e manifestazioni volte a valorizzare la funzione dello Sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.