Al via il seminario “Reati ambientali: attuazione D.Lgs. 68/2015 Istituto della prescrizione e danno ambientale "

Al via ilche si terrà l'8 marzo 2024, a partire dalle ore 15.00, nella Sala Conferenze dell'Istituto Alberghiero "Sandro Pertini" (Via Appia, 356) dOrganizzato da Arpa Puglia con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi e della "Fondazione della Avvocatura Brindisi", consentirà il rilascio di 3 crediti formativi per gli avvocati della provincia brindisina.prosegue nell'organizzazione di eventi formativi per professionisti e non solo, con il corso che si terrà a Brindisi, dopo aver realizzato il seminarioche si è svolto il 4 dicembre 2023 nella sede di Tecnopolis (Valenzano) del Dipartimento di Bari di Arpa Puglia, con il rilascio di 6 crediti formativi per chimici e biologi; il corso "Impianti di gestione dei rifiuti: normativa applicabile, requisiti tecnici e attività di controllo", che si è svolto il 14 dicembre 2023 presso il Dipartimento di Bari di Arpa Puglia, con il rilascio di 6 crediti formativi per geologi ed ingegneri; il seminario, che si è svolto il 30 gennaio 2024 nella sala conferenze "Motus Animi" a Lecce, con il rilascio di 8 crediti formativi Ecm (Educazione Continua in Medicina) per chimici, fisici e biologi e tecnici sanitari di laboratorio biomedico; il seminarioche si è svolto il 9 febbraio 2024 nella Sala del Tribunale della Provincia di Foggia, con il rilascio di 5 crediti formativi per ingegneri; il corso di formazioneche si è svolto a Bari il 23 febbraio scorso, con il rilascio di 5 crediti formativi per i giornalisti.E' prevista la presenza di autorità civili e militari.Il programma prevede alle 15:00 i saluti delle autorità Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, Vito Bruno, direttore generale Arpa Puglia, Daniela Faggiano, presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Brindisi. Modererà il seminario,, direttore scientifico di Arpa Puglia. Subito dopo interverranno i relatori:, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Brindisi;procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;, dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Brindisi e della Fondazione Avvocatura di Brindisi;, presidente di Ispra;comandante del "Gruppo Tutela Ambientale" di Napoli. Il direttore generale di Arpa Puglia,infine, chiuderà i lavori.