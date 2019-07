Al Professor Michele Mirabella, il Premio Diomede Speciale

Cresce l'attesa per la cerimonia finale dellache si terràsulLe personalità da premiare sono state individuate attraverso la disamina delle segnalazioni pervenute al, presieduto dalla professoressa, che ha valutato ed espresso il responso dei vincitori, al termine delle votazioni, unitamente ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali intervenuti. Il, attribuito dal Comitato Diomede, a suo insindacabile giudizio andrà allaureato in Lettere e Filosofia (cum laude) con uno studio di regia sul Teatro di Pirandello e, ad honorem, in Farmacia. Regista, autore e attore di teatro, radio, cinema e televisione. Docente, saggista e giornalista, che dal 2017 sta conducendo la trasmissione televisivasu RAI 3, un programma di informazione sulla prevenzione e sugli aspetti della vita quotidiana che possono contribuire a migliorare lo stato generale, attraverso consigli pratici per mantenere il corpo e la mente al meglio.(riservato al personaggio vivente, originario o da sempre residente a Canosa), sarà consegnato alasce a Canosa nel 1967, in una famiglia di farmacisti da cinque generazioni, sviluppa fin da giovane la passione per l'antica arte galenica. Si laurea in Farmacia all'Università degli Studi di Bari e, in seguito, va a lavorare in alcune farmacie del milanese con forte tradizione galenica. Da qui l'intuizione di fornire materie prime per le preparazioni galeniche in farmacia, fondando nel 2010, la Farmalabor Srl, azienda riconosciuta dal Ministero della Salute. Attualmente èmministratore delegato dellaè Presidente della Confindustria Bari e Albania, della Fondazione Archeologica Canosina Onlus. Vanta già prestigiosi premi e riconoscimenti nazionali ed esteri per il suo grande impegno come farmacista, industriale ed uomo di cultura.andrà a(Canosa di Puglia 1940- 2018), noto biblista ed esegeta, ordinato sacerdote nella Cattedrale di San Sabino, a 23 anni. L'insegnamento è stato il suo impegno principale, è stato docente di Sacra Scrittura presso l'Istituto Teologico Pugliese "Regina Apuliae" di Molfetta, dall'ottobre 1970 al giugno 2011. "Insieme alle competenze scientifiche, sempre aggiornate, Mons. Lenoci ha unito una spiccata sensibilità spirituale e sapienziale nella lettura del testo sacro, riuscendo ad appassionare e coinvolgere i suoi studenti in itinerari formativi di qualità, necessari per lo sviluppo di un pensiero teologico adeguato e, nondimeno, per un servizio al Vangelo all'altezza delle sfide odierne." In suo onorel'opera pubblicata nel 2012 con i suoi saggi.(riservato al personaggio vivente di origine pugliese) ascrittriceuo il personaggio del Commissario Lolita Lobosco, definita dalla criticae protagonista di sette romanzi editi da Sonzogno. Sin dal primo libro, ha fatto del cibo uno degli strumenti di narrazione delle sue storie ambientate in Puglia, volti alla promozione e valorizzazione del territorio attraverso la scrittura.riconoscimento attribuito dal Comitato andrà: al(25 anni), laureato in economia e marketing nel sistema agro-industriale presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna , imprenditore dell'olio premiato in Italia e all'estero, dirigendo un'azienda agricola affermata nel biologico; al(27 anni),ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, ha maturato esperienze professionali in studi forensi e di volontariato nel Gruppo Scout Canosa1. Ha vinto il concorso pubblico per magistrato ordinario.– nota con il nome di Kataos -, in questi anni si è affermata partecipando a rassegne internazionali di pittura e arte contemporanea con enormi consensi di pubblico e di critica. Lo storico e critico d'artel'ha definita. Adora la pittura espressionista perché coglie il lato più profondo dell'animo umano, non si ferma all'apparenza, va oltre.società dilettantistica molto dinamica che attraverso la promozione della cultura del nuoto e dello sport inteso come valore educativo e sociale ha raggiunto risultati agonistici di prestigio a livello nazionale. Alla presidenzacon i suoi familiari Felice, Marzia e Silvia nello staff dirigenziale mentre Fabrizio Addamiano e Cecilia Piarulli sono alla guida dello staff tecnico.presenteranno la cerimonia dellaorganizzato dall'omonimo Comitato, promotore dell'evento sotto l'egida del Comune di Canosa di Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani e della Regione e la direzione artistica diNel corso degli anni, ilè divenuto un appuntamento fisso dell'estate canosina volto a promuovere il territorio e le sue risorse umane attraverso un riconoscimento riservato ai canosini e ai pugliesi che si sono distinti per le loro attività nei vari ambiti dall'artistico, allo sport, al sociale e culturale.